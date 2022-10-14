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أستراليا.. إجلاء الآلاف بعد سيول وفيضانات عارمة

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إجلاء امرأة من الفيضانات في أستراليا (رويترز)

إجلاء امرأة من الفيضانات في أستراليا (رويترز)

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ناشدت السلطات آلاف الأشخاص في جنوب شرق أستراليا، بعضهم في غرب ملبورن، إخلاء منازلهم، وذلك بعد يومين من الأمطار المتواصلة التي تسببت في حدوث سيول عارمة وفيضان مياه الأنهار.

وقال مسؤولون إن أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز والمناطق الشمالية من جزيرة تسمانيا تعرضت لظروف جوية قاسية، حيث استقبل بعضها منذ مساء يوم الأربعاء كميات من الأمطار تسقط عادة في أكثر من شهر.

وقال “دين نارامور”، خبير الأرصاد لتلفزيون (إيه.بي.سي): “أدى هذا إلى فيضانات عارمة وواسعة النطاق … مع تعرض بعض الأنهار لفيضانات قياسية، وسيستمر هذا مع التحرك باتجاه المصب وسيزداد الأمر سوءا”.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يخوضون في مياه تصل إلى مستوى الركبة مع حيواناتهم الأليفة، بينما جرى إنقاذ بعضهم في قوارب.

كذلك، وصل العديد من الأنهار في فيكتوريا، بما في ذلك ماريبيرنونغ في غرب ملبورن وجولبورن إلى الشمال، إلى مستويات فيضانات شديدة الارتفاع مما أدى إلى إجلاء سكان ليلًا.

    المصدر :
  • رويترز

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