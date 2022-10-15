أستراليا.. استمرار حالة الطوارئ بسبب الفيضانات الشديدة

استمرّ سريان التحذيرات الطارئة في مناطق من جنوب شرق أستراليا، بعدما أثّرت الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي استمرت أيامًا على ثلاث ولايات.

وتواصلت التحذيرات من الفيضانات في مناطق واسعة من ولايتي فيكتوريا وجنوب نيو ساوث والمناطق الشمالية من ولاية تسمانيا، بعدما أدّى سوء الأحوال الجوية في الأسبوع الماضي إلى هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق البلاد.

وعلى الرغم من انحسار مياه الفيضانات في بعض المناطق، أشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى أن الأسوأ لم يأت بعد.

مكتب الأرصاد الجوية في البلاد ذكر أنه ن من المحتمل حدوث فيضانات كبيرة في شيبارتون مساء السبت.

وقال “جوناثان هاو”، خبير الأرصاد الجوية إنه في الوقت الذي تراجعت فيه الأمطار الغزيرة لا تزال الفيضانات منتشرة على نطاق واسع.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يخوضون في مياه تصل إلى مستوى الركبة مع حيواناتهم الأليفة، بينما جرى إنقاذ بعضهم في قوارب.

كذلك، وصل العديد من الأنهار في فيكتوريا، بما في ذلك ماريبيرنونغ في غرب ملبورن وجولبورن إلى الشمال، إلى مستويات فيضانات شديدة الارتفاع مما أدى إلى إجلاء سكان ليلًا.