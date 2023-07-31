الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أستراليا: الآمال تتلاشى في العثور على جنود فقدوا إثر تحطم هليكوبتر

منذ ساعة واحدة
طائرة هليكوبتر

طائرة هليكوبتر

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، الاثنين، إن الآمال تتلاشى في العثور على طاقم من أربعة أفراد بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند.

وكانت الهليكوبتر تشارك في المناورات العسكرية المعروفة باسم “تاليسمان سابر” المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا عندما سقطت في المياه قرب جزيرة هاميلتون، على بعد حوالي 890 كيلومترا شمال بريزبين في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال الوزير في إفادة صحفية “لقد وقع حادث كارثي، ومع كل ساعة تمر، فمن الواضح الآن أن أي أمل في العثور على (الجنود) قد تلاشى”.

وأشار قائد قوات الدفاع أنجوس كامبل إلى أن انتشال جثث أفراد الطاقم الأربعة لن يكون سهلا بسبب التيارات القوية، لكن العملية مستمرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فون دير لاين
المفوضية الأوروبية: مستعدون لتعزيز التعاون مع الفلبين
أمطار غزيرة في بكين
أمطار غزيرة في بكين.. وآلاف السكان يخلون منازلهم
الجيش الأوكراني- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قتال عنيف شمال شرق أوكرانيا.. وقوات كييف تحقق مكاسب في باخموت

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود
مخيم عين الحلوة
توتر في عين الحلوة..الاشتباكات توقع قتيلاً وستة جرحى بينهم أطفال