أستراليا: الآمال تتلاشى في العثور على جنود فقدوا إثر تحطم هليكوبتر

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، الاثنين، إن الآمال تتلاشى في العثور على طاقم من أربعة أفراد بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند.

وكانت الهليكوبتر تشارك في المناورات العسكرية المعروفة باسم “تاليسمان سابر” المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا عندما سقطت في المياه قرب جزيرة هاميلتون، على بعد حوالي 890 كيلومترا شمال بريزبين في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال الوزير في إفادة صحفية “لقد وقع حادث كارثي، ومع كل ساعة تمر، فمن الواضح الآن أن أي أمل في العثور على (الجنود) قد تلاشى”.

وأشار قائد قوات الدفاع أنجوس كامبل إلى أن انتشال جثث أفراد الطاقم الأربعة لن يكون سهلا بسبب التيارات القوية، لكن العملية مستمرة.