أستراليا: الفحص السلبي لكورونا بات إلزامياً لدخول البلاد

لفت رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، إلى أنّ “الوافدين إلى البلد سيتعيّن عليهم تقديم فحص يثبت خلوّهم من مرض “​كوفيد 19​” قبل الصعود على متن الطائرة، لكي يتمكّنوا من السفر إلى ​أستراليا​”، فيما فرضت مدينة برزبين العزل العام بعد اكتشاف حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس “كورونا”.

وسُيمنع ما يربو على مليوني ساكن في برزبين، ثالث أكبر مدن أستراليا، من مغادرة منازلهم إلّا للضرورة لثلاثة أيّام بدءًا من مساء اليوم الجمعة، بعد اكتشاف إصابة عاملة نظافة في أحد فنادق الحجر الصحّي بالسلالة الجديدة من الفيروس، الّتي تمّ رصدها لأوّل مرّة في ​بريطانيا​.

يُذكر أنّ منذ آذار الماضي، أغلقت أستراليا حدودها ومنعت دخول السكّان من غير المواطنين وأصحاب الإقامة الدائمة، وقصّرت عدد الوافدين لها على ما يزيد بقليل عن ستة آلاف أسبوعيًّا، على أن يخضع القادمون كافّة لحجر صحّي إجباري.