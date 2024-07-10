أستراليا.. انفجار في مصنع على مشارف ملبورن يشعل حريقا هائلا

دمر انفجار مصنعا على مشارف مدينة ملبورن الأسترالية اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، ونشب حريق هائل قال رجال الإطفاء إن إخماده بالكامل سيستغرق أياما.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في ولاية فيكتوريا إن أكثر من 180 من رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق في المصنع الواقع في دريموت على بعد نحو 16 كيلومترا غربي ملبورن.

ولم يصب أحد في الانفجار الذي أدى إلى تصاعد الدخان الأسود بكثافة فوق ملبورن وإغلاق الطرق السريعة القريبة. وطلب مسؤولون من السكان المقيمين بالقرب من الموقع الاحتماء في منازلهم من الأبخرة السامة الناجمة عن احتراق المواد الكيميائية داخل المصنع.