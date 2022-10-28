أستراليا تبدأ بإعادة زوجات وأطفال مقاتلي داعش من سوريا

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة 28/10/2022 بأن أقارب أستراليين لمقاتلين قتلى أو مسجونين من تنظيم الدولة الإسلامية في طريقهم إلى سيدني، فيما تشرع البلاد في إعادة مثيرة للجدل لعشرات النساء والأطفال الأستراليين من مخيمات اللاجئين في سوريا.
وأنقذت أستراليا في البداية ثمانية أبناء وأحفاد لاثنين من مقاتلي التنظيم القتلى من مخيم للاجئين السوريين في عام 2019، لكنها امتنعت عن إعادة أي أحد آخر إلى الوطن حتى الآن.
وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد وهيئة البث الرسمية (إيه.بي.سي) أن أربع نساء و13 طفلاً غادروا مخيم روج للاجئين في شمال سوريا بعد ظهر أمس الخميس وعبروا الحدود إلى العراق لركوب طائرة والعودة إلى الوطن.
وأحجم المتحدث باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن التعليق، وعزا ذلك إلى حساسية القضية.
وأفادت وسائل إعلام أن بعض النساء قد يواجهن اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية أو بسبب دخولهن سوريا بشكل غير قانوني.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن “الحكومة ستتصرف وفقا لنصائح وكالات الأمن القومي”.
وأضاف: “سنواصل العمل بناء على نصح الأمن القومي وهو ما فعلناه حتى هذه المرحلة… سنتصرف دائماً”.