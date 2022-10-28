أستراليا تبدأ بإعادة زوجات وأطفال مقاتلي داعش من سوريا

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة 28/10/2022 بأن أقارب أستراليين لمقاتلين قتلى أو مسجونين من تنظيم الدولة الإسلامية في ‏طريقهم إلى سيدني، فيما تشرع البلاد في إعادة مثيرة للجدل لعشرات النساء والأطفال الأستراليين من مخيمات اللاجئين في سوريا‎.‎

وأنقذت أستراليا في البداية ثمانية أبناء وأحفاد لاثنين من مقاتلي التنظيم القتلى من مخيم للاجئين السوريين في عام 2019، لكنها ‏امتنعت عن إعادة أي أحد آخر إلى الوطن حتى الآن‎.‎

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد وهيئة البث الرسمية (إيه.بي.سي) أن أربع نساء و13 طفلاً غادروا مخيم روج للاجئين في ‏شمال سوريا بعد ظهر أمس الخميس وعبروا الحدود إلى العراق لركوب طائرة والعودة إلى الوطن‎.‎

وأحجم المتحدث باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن التعليق، وعزا ذلك إلى حساسية القضية‎.‎

وأفادت وسائل إعلام أن بعض النساء قد يواجهن اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية أو بسبب دخولهن سوريا بشكل غير قانوني‎.‎

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن “الحكومة ستتصرف وفقا لنصائح وكالات الأمن القومي”‏‎.‎

وأضاف: “سنواصل العمل بناء على نصح الأمن القومي وهو ما فعلناه حتى هذه المرحلة… سنتصرف دائماً”.‏