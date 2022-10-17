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أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل

منذ 9 دقائق
علم أستراليا

علم أستراليا

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تخلت أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، وتراجعت عن اللغة التي تبنتها حكومة سكوت موريسون السابقة، بعد أن نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن موقع الخارجية الأسترالي حذف في الأيام القليلة الماضية جملتين من موقعه على الإنترنت، تمت إضافتهما لأول مرة بعد أن كشف رئيس الوزراء الأسترالي السابق موريسون النقاب عن سياسة أسترالية جديدة قبل أربع سنوات.

وجاء نص الجمل المحذوفة: “تماشيا مع هذه السياسة الطويلة الأمد، اعترفت أستراليا في ديسمبر 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كونها مقر الكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة الإسرائيلية”.

وجاء في النص أيضاً أن “أستراليا تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا، بعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين”.

حافظت وزارة الخارجية الأسترالية على موقف الحزبين بأن أستراليا “ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، بسلام وأمن، داخل حدود معترف بها دوليا”.

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