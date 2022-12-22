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أستراليا تتسلم أحد أبرز مهربي المخدرات في آسيا

منذ 3 دقائق
الشرطة الأسترالية

الشرطة الأسترالية

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تسلمت السلطات الأسترالية، الخميس، تسي تشي لوب تاجر المخدرات الكبير في آسيا وأحد أخطر المطلوبين في العالم، حيث أوقِف بتهمة تهريب المخدرات.

ويُشتبه في أن تسي تشي لوب (59 عامًا) يتزعم الكارتل الآسيوي الضخم المعروف باسم “سام غور”، المنتج والمورد الكبير للميثامفيتامين على مستوى العالم.

ويُشبَّه تسي تشي لوب، وهو كندي من أصل صيني بأبرز مهربي المخدرات في المكسيك، خواكين غوسمان “إل تشابو”.

ومن المقرر أن يَمثُل أمام إحدى محاكم ملبورن الخميس بتهمة “التآمر لتهريب كميات تجارية من المخدرات” الخاضعة لضوابط حكومية، بعدما سلّمته هولندا إلى السلطات الأسترالية.

وفي حال ثبتت إدانته، قد يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأشادت الشرطة الأسترالية بتوقيف تسي تشي لوب، معتبرة أن ما جرى يشكّل “أحد أهم الاعتقالات في تاريخ البلاد”.

ويشتبه في أن كارتل “سام غور” يغسل مليارات الدولارات المتأتية من المخدرات، عبر كازينوهات وفنادق وشركات عقارات في منطقة ميكونغ بجنوب شرق آسيا.

وأُوقف تسي تشي لوب في كانون الثاني/يناير 2021 في مطار سخيبول الدولي قرب أمستردام، فيما كان ملاحقًا منذ عقد بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

وقالت نائبة مفوض الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت إن توقيفه أتى نتيجة “تحقيق معقّد جدًّا”.

وذكرت الشرطة الأسترالية أنّ التهم مرتبطة بعملية تهريب مخدرات من ملبورن إلى سيدني في العامين 2012 و2013.

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