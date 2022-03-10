أستراليا تتوجّه الى تعزيز قدراتها العسكرية

تتوجّه أستراليا الى مضاعفة قدرتها العسكرية من خلال زيادة عديد جيشها بنسبة ستفوق 30% قبل عام 2040.

وفي هذا الشأن، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الخميس أن بلاده ستزيد عديد جيشها بنسبة تقارب 30 في المئة بحلول عام 2040، في “أكبر زيادة” ستطرأ على القوات المسلحة الأسترالية في وقت السلم.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في ثكنة للجيش في بريزبين، كشف “موريسون” أن عديد قوات الدفاع الأسترالية سيزيد بحلول 2040 بمقدار 18500 جندي ليصل إلى 80 ألف جندي، مشيرا إلى أن تكلفة هذه الزيادة ستبلغ نحو 38 مليار دولار أسترالي (27 مليار دولار).

واذ ذكر أن هذه “أكبر زيادة” في عديد الجيش “في وقت السلم في تاريخ أستراليا”، أوضح رئيس الوزراء أن حكومته قررت تعزيز القدرات العسكرية للبلاد بسبب “التهديدات والبيئة التي نواجهها كدولة، كديمقراطية ليبرالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وكانت أستراليا أعلنت في أيلول عزمها على حيازة غواصات تعمل بالدفع النووي بعدما انضوت في تحالف دفاعي يضمها إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

وفي مؤتمره الصحفي، قال موريسون إن قسما ممن سيتم تجنيدهم في إطار زيادة العديد المرتقبة سيخدمون في أسطول الغواصات المقبل.

والغواصات العاملة بالدفع النووي التي ستحصل عليها استراليا ستزود بأسلحة تقليدية وليس نووية، مشيرة إلى أنها لم تقرر بعد ما إذا كان عماد أسطولها من هذه الغواصات سيكون بريطانيا أو أميركيا.

ومن شأن هذا التحالف الدفاعي الجديد الذي أطلق عليه اسم “أوكوس” أن يجعل من أستراليا الدولة الوحيدة غير النووية التي تملك غواصات تعمل بالدفع النووي.