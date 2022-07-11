أستراليا ترفض الإستجابة لـ"قائمة مطالب" الصين

في خطوة قد تعقد محاولات الإصلاح بين بين كانبيرا وبكين، استبعد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الامتثال لقائمة طلبات الحكومة الصينية لتحسين العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحافي في كانبيرا، الاثنين الواقع في 11 تموز، إن أستراليا “لا تستجيب للمطالب”، حين سئل بشأن تصريحات وزير الخارجية الصيني وانج يي، والذي وضع قائمة من أربعة “أفعال” يجب على أستراليا اتخاذها لتحسين العلاقات مع بكين.

ومن بين تلك المطالب، حاجة أستراليا إلى أن ترى الصين كـ”شريك لا منافس”، والسعي إلى أرض مشتركة مع “الحفاظ على الاختلافات بين البلدين”، وألا يتحكم “طرف ثالث” في أستراليا.

أول لقاء منذ 2019

وجاءت تصريحات الوزير الصيني عقب لقائه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، الجمعة، في أول لقاء من نوعه بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية منذ 2019.

وقال ألباينز في المؤتمر الصحافي، الاثنين، إن أستراليا “تستجيب لمصالحها الوطنية الخاصة”، لكنه أضاف أن كانبيرا ستتعاون مع الصين “كلما كان ذلك ممكناً”.

وأضاف: “أريد أن أبني علاقات جيدة مع كل البلاد، ولكننا سندافع عن مصالح أستراليا حين يتوجب علينا ذلك”.

لوم متبادل

وسعت أستراليا بحسب “بلومبرغ”، إلى إصلاح العلاقات المتضررة مع أكبر شركائها التجاريين بعد فوز ألبانيز اليساري الوسطي بالانتخابات في أيار الماضي، إلا أن الطرفين لا يزالان يلومان بعضهما البعض بشأن الخلاف الأساسي بين البلدين، إذ ألقى وزير الخارجية الصيني، باللوم على الحكومة الأسترالية السابقة بقيادة سكوت موريسون، واعتبرتها السبب في كافة الصعوبات التي شهدتها العلاقات بين البلدين.

وبعدما دعت حكومة موريسون إلى تحقيق عالمي في أصل وباء فيروس كورونا في نيسان 2020، فرضت بكين عقوبات تجارية على عدد كبير من الصادرات الأسترالية من بينها النبيذ والشعير والفحم.

والتقى وزيرا دفاع البلدين، الشهر الماضي، لمحاولة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن ألبانيز، أشار إلى أن “أي دفء إضافي” في العلاقات، “يتطلب رفع كل العقوبات التجارية على الصادرات الأسترالية”.

وحتى اليوم فإن الصين لم تظهر أي اهتمام برفع تلك الإجراءات العقابية، ورفضت عرضاً للقاء وزير التجارة الأسترالي دون فاريل في جنيف في يونيو الماضي.

“خطأ بوتين”

كان ألبانيز قد حض بكين في نهاية أيار الماضي، على عدم تكرار “خطأ” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعلم دروس “الفشل الاستراتيجي” الناتجة من غزو أوكرانيا، وذلك لدى توجهه إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور اجتماع لقادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في 28 يونيو.

وأضاف في مقابلة مع مجلة Australian Financial Review أُجريت أثناء توجهه إلى إسبانيا، أن “غزو أوكرانيا جمع الدول الديمقراطية معاً، سواء كانت أعضاء في الناتو، أو غير أعضاء مثل أستراليا”.

وحين سُئل عن الرسالة التي يجب أن تأخذها الحكومة الصينية من الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصاً في ما يتعلق بطموحاتها تجاه تايوان، قال ألبانيز إن الحرب “أظهرت أن محاولات فرض التغيير بالقوة على دولة ذات سيادة تواجه مقاومة”.