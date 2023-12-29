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أستراليا تستعد لموجة شديدة الحرارة وعواصف رعدية في عطلة العام الجديد

منذ 35 دقيقة
أستراليا

أستراليا

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تترقب أستراليا موجة حارة قوية في شمال وغرب البلاد خلال عطلة العام الجديد، إذ من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 45 مئوية بينما من المنتظر أن يتعرض شرق البلاد لعواصف رعدية.

تأتي الموجة الحارة في أعقاب نظام طقس شديد السوء اجتاح شرق البلاد في عطلة عيد الميلاد وتسبب في مقتل عشرة وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف، وتعقب الإعصار جاسبر الذي اجتاح البلاد هذا الشهر وتسبب في فيضانات ودمار واسع النطاق.

وتشهد شهور الصيف في أستراليا بين ديسمبر كانون الأول وفبراير شباط ظاهرة النينيو المناخية التي تجلب عادة درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال النهار وقد تتسبب في ظواهر طقس متطرفة تتراوح بين حرائق الغابات والأعاصير المدارية والجفاف المطول.

ومن المتوقع أن تهدأ حدة العواصف بحلول عشية العام الجديد، ولن تؤثر على عرض الألعاب النارية الذي تشتهر به مدينة سيدني، إذ يتوقع مكتب الأرصاد الجوية طقسا غائما يوم الأحد مع فرصة ضئيلة للغاية لسقوط الأمطار.

    المصدر :
  • رويترز

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