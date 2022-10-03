أستراليا تعتزم إنقاذ عائلات مقاتلي داعش من سوريا

أعلنت وسائل إعلام أن “كانبيرا” تستعد لإنقاذ عشرات من مواطنيها من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من مخيمات اللاجئين في سوريا، بعد مهمة سرية قامت بها وكالة المخابرات الأمنية في البلاد.

ولم تؤكد الحكومة على الفور تقارير قالت إنه ستتم إعادة 16 امرأة و42 طفلًا محتجزين في المعسكرات منذ ثلاث سنوات ونصف من ذوي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية القتلى أو المسجونين.

في السياق، قالت المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الداخلية “كلير أونيل” في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: “الأولوية العليا للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين والمصالح الوطنية لأستراليا بناء على مشورة الأمن القومي”.

وأضافت “نظرًا للطبيعة الحساسة لهذه الأمور فإنه من غير المناسب الإدلاء بتصريحات أخرى”.

ولم ترد أونيل بشكل فوري على دعوة المعارضة للحكومة لطمأنة الأستراليين بأن أي شخص قد يكون متطرفًا لا يشكل أي تهديد لدى عودته إلى أستراليا.

في سياق متصل، أشارت وزيرة البيئة “تانيا بليبيرسك” إلى أنّ نحو 40 طفلًا أستراليًا يعيشون في مخيم في سوريا، وأن بعض أمهاتهم تعرضن للخداع وتزويجهنّ من مقاتلي الدولة الإسلامية عندما كنّ صغيرات.

وقالت بليبيرسك في القناة السابعة بالتلفزيون: “أعتقد عندما يعودون إلى أستراليا سيكون من المهم للغاية أن يتلقى الأطفال بشكل خاص المشورة”.