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أستراليا تعجل خطط شراء ألغام بحرية لتعزيز دفاعها البحري

منذ ساعتين
خريطة أستراليا

خريطة أستراليا

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قالت أستراليا (الاثنين 23-1-2023) إنها ستعجل خطط شراء ألغام بحرية متطورة لحماية طرقها البحرية وموانئها من أي “معتدين محتملين” وسط خطط الصين لزيادة نفوذها في منطقة المحيط الهادي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في بيان إن ما يسمى بالألغام البحرية الذكية مصممة للتمييز بين الأهداف العسكرية وأنواع السفن الأخرى.

وأضاف أن أستراليا” تسرع وتيرة اقتناء ألغام بحرية ذكية مما سيساعد على تأمين خطوط الاتصال البحرية وحماية الطرق البحرية الأسترالية.

“امتلاك ألغام بحرية حديثة رادع كبير للمعتدين المحتملين”.

وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع لم تحدد أي تفاصيل أخرى، قال تقرير في صحيفة سيدني مورننج هيرالد اليوم الإثنين إن كانبيرا ستنفق ما يصل إلى مليار دولار أسترالي (698 مليون دولار) لشراء أسلحة عالية التقنية تحت الماء.

وقال التقرير نقلا عن مصادر لم يكشف النقاب عنها في صناعة الدفاع إن الحكومة الاتحادية ستعلن قريبا عقدا لشراء “عدد كبير” من الألغام البحرية من مورد أسلحة أوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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