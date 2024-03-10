أستراليا تعلن أول أيام شهر رمضان!

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن يوم الثلاثاء 12 آذار هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.

وأشار مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان، الى إن “يوم غد الاثنين الموافق لـ 11آذار هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.”.

ونشر مركز “الفلك الدولي” تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “إكس” كتب فيها:

“مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي يعلنون رسميا أن غدا الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا”.

من ناحية أخرى، دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية شهر رمضان مساء الأحد، الموافق 10 آذار الجاري.

وقالت المحكمة العليا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): “نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179/ هجرية) وتاريخ 1/ 8/ 1445هجرية، أن يوم الأحد 1/ 8/ 1445 هجرية ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11/ 2/ 2024 ميلادية، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في كل أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29/ 8/ 1445 هجرية الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادية”.

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي عن موعد غرة هلال شهر رمضان فلكيا في البلاد.

وبحسب ما جاء عن معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر رمضان 2024 فلكيا “يولد يوم الاثنين 11 أذار 2024، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يوما، ووفقا لذلك يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 نيسان 2024”.