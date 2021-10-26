أستراليا تعلن عن خطة تستهدف صافي انبعاثات صفرية لعام 2050

أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنها تستهدف صافي انبعاثات صفرية لعام 2050، وذلك قبل أيام قليلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وقال سكوت موريسون، رئيس وزراء حزب المحافظين، في إعلانه عن القرار: “يريد الأستراليون خطة انبعاثات صفرية صافية لعام 2050 تقوم بما هو مطلوب بشأن تغير المناخ وتؤمن مستقبلهم في عالم متغير”.

وتنص الخطة على ما يعادل 13 مليار يورو من الاستثمارات، لكنها تعتمد إلى حد كبير على شراء حقوق التلوث والتقنيات التي يرى الخبراء أنها لم تثبت بعد.

ورفض موريسون تعزيز أهداف خفض الانبعاثات الأسترالية بشكل كبير لعام 2030، والتي ينظر إليها على أنها ضرورية لمعالجة تغير المناخ بشكل كبير.

وكانت أستراليا قد وافقت بالفعل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من 26٪ إلى 28٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2005.

هذا وستعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في غلاسكو.

ويهدف المؤتمر إلى ضمان التوصل إلى إجراءات مناخية أكثر طموحا من جانب نحو 200 بلد وقعت على اتفاق باريس لعام 2015 لحصر ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف درجة، فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية.