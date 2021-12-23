الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أستراليا تعيد فرض قيود كورونا في بعض الولايات

23 - ديسمبر - 2021
أستراليا كورونا

أستراليا كورونا

A A A
طباعة المقال

أعادت ولايتان أستراليتان، اليوم الخميس، فرض قيود مكافحة كوفيد-19 مع تسجيل مستوى قياسي بعدد الإصابات، وسط انتشار متحور “أوميكرون”.

أعادت ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، الأكثر سكانا في أستراليا، فرض قيود مكافحة كوفيد-19 اليوم الخميس مع تسجيل الإصابات اليومية أعلى مستوى على الإطلاق، ومع تدفق الراغبين في السفر في رحلات داخلية بمناسبة عيد الميلاد على مراكز الاختبارات.

وقالت ولاية نيو ساوث ويلز، حيث يعيش ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، إنها فرضت مجددا وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، بينما أمرت الأماكن التي تستقبل زبائن بالحد من عدد الزوار.

وأعادت ولاية فيكتوريا، التي يقطنها عدد مماثل تقريبا لسكان نيو ساوث ويلز، أيضا فرض وضع الكمامات وعزت ذلك إلى الحاجة لتخفيف الضغط عن النظام الصحي.

وظل معدل الوفيات ودخول المرضى إلى المستشفيات منخفضا، لكن السلطات قالت إن ارتفاع الإصابات يشكل خطرا على العاملين بالرعاية الصحية.

وسجلت البلاد أكثر من 8200 إصابة جديدة بالفيروس، في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، بعد الذروة السابقة البالغة 5600 المسجلة قبل يوم، معظمها في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

ورغم زيادة الإصابات، ما زال معدل دخول المستشفيات أقل بكثير مقارنة بموجة السلالة “دلتا” إذ يرقد نحو 800 مريض في المستشفيات، من نحو 44 ألف حالة نشطة.

وقالت وزارة الصحة إن 37 فقط من تلك الحالات مصابة بالمتحور “أوميكرون”.

    المزيد من أخبار العالم

    مسيرات أوكرانية من طراز بيرقدار تي بي 2
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حملة تبرعات في بولندا لشراء "مسيرة" لأوكرانيا
    علم ليبيا
    المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطته لحل أزمة الانسداد السياسي
    إمدادات القمح
    الأردن يشتري 120 ألف طن قمح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة