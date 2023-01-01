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أستراليا تفرض على الوافدين من الصين اختبارات كوفيد سلبية

منذ 3 ساعات
علم أستراليا

علم أستراليا

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بعد عودة ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين، أعلنت أستراليا أنّها ستفرض على المسافرين الوافدين من الصين إبراز اختبارات ‏كوفيد سلبيّة، متحدّثةً عن “نقص في المعلومات” من جانب بكين في ما يتعلّق بالموجة الوبائيّة الجديدة التي تشهدها البلاد‎.‎
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وأوضح وزير الصحّة مارك باتلر أنّ هذا الإجراء الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 5 كانون الثاني يهدف إلى “حماية أستراليا من مخاطر ‏ظهور متحوّرات جديدة محتملة” ومن “عواقب الوضع السريع التطوّر في الصين‏‎”.‎
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وبعد ثلاث سنوات على ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا في ووهان (وسط)، وضعت الصين، من دون سابق إنذار، حدًّا في 7 ‏كانون الأوّل لسياستها الصارمة المعروفة باسم “صفر كوفيد”. ومنذ أن رفعت القيود، اكتظّت المستشفيات الصينيّة بأعداد كبيرة من ‏المرضى‎.‎
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ولفت باتلر الى أنّ الإجراء الذي اتخذته حكومته هو “استجابة للطفرة الكبيرة في الإصابات بكوفيد-19 في الصين ولاحتمال ظهور ‏متحوّرات فيروسيّة في هذا البلد‎”.‎
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وقال: “لحسن الحظّ، لدينا في أستراليا إمكانيّة الوصول إلى اللقاحات والعلاجات ولدينا مناعة قوية للسكان”.‏
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وتلقّى أكثر من 97% من البالغين الأستراليّين جرعة واحدة على الأقلّ من لقاح مضادّ لكوفيد‏‎.‎

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