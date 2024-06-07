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أستراليا.. تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في خامس مزرعة دواجن

منذ ساعتين
انفلونزا الطيور- أرشيفية

انفلونزا الطيور- أرشيفية

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قالت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية الجمعة إن مزرعة دواجن خامسة بالقرب من ملبورن تفشت فيها سلالة (إتش7إن3) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وتقع المزرعة داخل منطقة محظورة بالقرب من ثلاث مناطق أخرى انتشرت فيها بالفعل تلك السلالة في الأسابيع الماضية. وقالت السلطات إن اكتشاف العدوى في المزرعة الخامسة كان متوقعا.

في الوقت نفسه، تفشت في مزرعة أخرى في فيكتوريا سلالة مختلفة من الفيروس وهي (إتش7إن9). ولا تشبه أي من السلالتين نوع (إتش5إن1) الذي تفشى عالميا في الطيور والثدييات وحتى بين البشر.

وقالت وزارة الزراعة في فيكتوريا في بيان “تم وضع جميع الممتلكات في الحجر الصحي وسيتم التخلص من جميع الدواجن بشكل آمن. وسيجري تنظيف المواقع وتطهيرها من العدوى”.

ويبلغ عدد الطيور التي تم أو سيتم التخلص منها أكثر من نصف مليون بسبب تفشي المرض الذي بدأ الشهر الماضي، لكن هذا يمثل جزءا صغيرا من قطاع تربية الدواجن في البلاد.

ويقول المسؤولون إنه لا يوجد خطر على المواطنين من تناول البيض أو لحوم الدواجن.

    المصدر :
  • رويترز

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