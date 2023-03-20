أستراليا تلقي القبض على جندي سابق لاتهامه بجرائم حرب في أفغانستان

قالت السلطات الأسترالية، الإثنين، إنها ألقت القبض على جندي سابق لاتهامه بقتل مدني أفغاني أثناء إرساله إلى هناك ضمن قوة دفاع أسترالية.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان إن الرجل البالغ من العمر 41 عاما من المتوقع أن يُحاكم أمام محكمة أسترالية بتهمة واحدة بارتكاب جرائم حرب، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة.

توصل تحقيق استمر أربع سنوات في 2020 إلى أن قوات أسترالية خاصة قتلت 39 سجينا ومدنيا غير مسلحين في أفغانستان، وأفاد تقرير بأن عددا من كبار جنود القوات الخاصة أجبروا جنودا مستجدين على قتل أسرى عزل من أجل تدريبهم على القتال.

وبناء على التوصيات الواردة في التقرير، أحيل 19 فردا حاليا وسابقا في الجيش الأسترالي إلى جهة تحقيق خاصة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمقاضاة.

كانت أستراليا جزءا من القوة الدولية التي قادها حلف شمال الأطلسي والتي دربت قوات الأمن الأفغانية وحاربت طالبان لنحو 20 عاما.

وخدم أكثر من 39 ألف جندي أسترالي في أفغانستان وقتل 41 منهم.