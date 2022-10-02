الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |
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أستراليا توسّع العقوبات ضد الروس

منذ 12 ثانية
علم أستراليا

علم أستراليا

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فرضت أستراليا عقوبات مالية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء والمسؤولين الكبار الذين عينتهم روسيا، بعد إعلان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ضم أربع مناطق في أوكرانيا.

واستهدفت العقوبات الجديدة الأفراد الذين قالت الحكومة الأسترالية إنهم ينتهكون القانون الدولي لإضفاء الشرعية على تصرفات روسيا في أوكرانيا من خلال “الاستفتاءات الزائفة والتضليل والترهيب”.

وقالت وزيرة الخارجية “بيني وونغ” في بيان إن “هذه العقوبات الإضافية تعزّز اعتراض أستراليا القوي على تصرفات الرئيس بوتين وأولئك الذين ينفذون أوامره”.

وأعلن بوتين يوم الجمعة ضم أربع مناطق في أوكرانيا، بعد إجراء ما وصفته موسكو باستفتاءات أدانتها كييف والحكومات الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية وإجبارية.

وقال وونغ إن “المناطق الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية حاليًا هي منطقة ذات سيادة لأوكرانيا. ولن يغير استفتاء وهمي ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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