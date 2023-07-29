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أستراليا: حان الوقت لإسدال الستار على قضية مؤسس "ويكيليكس"

منذ 53 دقيقة
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ

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اعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم السبت، أنّه يتعيّن إسدال الستار على القضية التي يُحاكم فيها جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، منذ فترة طويلة.

ويكافح أسانج وهو مواطن أسترالي تحتجزه حاليًا بريطانيا، من أجل منع تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 18 تهمة تتعلق بالكشف عن سجلات عسكرية أميركية سرية وبرقيات دبلوماسية في عام 2010.

وقالت وونغ في مؤتمر صحافي في مدينة برزبين الأسترالية، بعد اجتماع ضم وزراء من أستراليا والولايات المتحدة، إنّ كانبيرا أوضحت أنّ “قضية السيد أسانج استغرقت وقتًا طويلًا، ونرغب في وضع حد لها”.

وأضافت في المؤتمر الصحافي، الذي حضره وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ووزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن: “أعلم أن السيد أسانج قدم طلبًا جديدًا للاستئناف في المملكة المتحدة. الحكومة الأسترالية ليست طرفًا في هذه الإجراءات القانونية، ولا يمكننا التدخل فيها”.

وقال بلينكن في المؤتمر الصحافي: “السيد أسانج متهم بسلوك إجرامي خطير للغاية في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بدوره المزعوم في واحدة من أكبر عمليات الكشف عن معلومات سرية في تاريخ بلادنا”.

وأضاف: “الأفعال التي يُقال إنه ارتكبها تهدد بإلحاق ضرر جسيم بأمننا القومي”.

هذا وتدعم أستراليا حملة لإطلاق سراح أسانج، قبل تسليمه المحتمل للولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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