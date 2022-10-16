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أستراليا.. رئيس الوزراء يتفقّد المناطق المتضررة من الفيضانات

منذ ساعة واحدة
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ذكر رئيس الوزراء الأسترالي “أنتوني ألبانيز” أنه سيتفقّد المناطق المتضررة من الفيضانات في ولاية فيكتوريا بما في ذلك ملبورن، في الوقت الذي ما زالت فيه ثلاث ولايات تواجه أزمة فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى أيام.

واستمر سريان التحذيرات الطارئة في مناطق تضررت من الفيضانات في ولاية فيكتوريا وجنوب ولاية نيو ساوث والمناطق الشمالية من ولاية تسمانيا، بعدما أدى سوء الأحوال الجوية في الأسبوع الماضي إلى هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق البلاد.

وفي ولاية فيكتوريا التي كانت الأكثر تضررًا، كان التركيز على الشمال ولاسيما مدينة شيبارتون.

وسجّلت السلطات في ولاية فيكتوريا أول حالة وفاة بسبب الفيضانات يوم السبت بعد العثور على جثة رجل في مياه الفيضانات في روتشستر الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي ملبورن.

وفي ملبورن، بدأت عملية ازالة آثار الفيضانات بعد فيضان نهر ماريبيرنونغ يوم الجمعة، ممّا أدى إلى إغراق الضواحي القريبة من المنطقة التجارية المركزية.

وقال ألبانيز: “يوجد الآن 60 فردًا من قوات الدفاع الأسترالية على الأرض يساعدون في عمليات الإجلاء، ويساعدون في وضع أكياس الرمل ويقومون بواجبهم كما تفعل قواتنا للدفاع دوما”.

    المصدر :
  • رويترز

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