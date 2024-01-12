أستراليا: قدمنا "دعما" للقوات الأمريكية والبريطانية خلال الضربات على اليمن

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس اليوم الجمعة، أن أستراليا قدمت دعما للأفراد العسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الضربات التي شنها البلدان ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.

وكانت قوات أميركية وبريطانية قصفت، فجر اليوم الجمعة، أهدافا للحوثيين في اليمن، في عملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيّين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدوليّة في أحد أهمّ الممرّات البحريّة في العالم، بحسب ما ذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

ووفقا لتصريحات وتقارير إعلامية، فقد استخدمت القوات الأميركية والبريطانية سفنا حربية مختلفة وطائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك، ومن بينها 4 مقاتلات بريطانية من طراز “تايفون”.

وقبل ساعات على هذه الضربات، أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الرد على أي هجوم أميركي “لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً”.

وقال في خطاب بثّه التلفزيون الخميس إن “أي اعتداء أميركي لن يكون أبداً من دون رد. ولن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدّة صواريخ، بل أكبر من ذلك”.