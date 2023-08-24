أستراليا والصين تتعهدان بمزيد من الدعم لجزر المحيط الهادي

تعهدت أستراليا والصين بتقديم المزيد من الدعم لجزر المحيط الهادي في معركتها ضد تغير المناخ، في الوقت الذي يناقش فيه زعماء أربع دول إعلان المنطقة الاستراتيجية “محايدة” في ظل تنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ.

وهيمنت قضايا تغير المناخ والأمن والتجارة على اليوم الافتتاحي لاجتماع قمة زعماء بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفانواتو وفيجي وتحالف الكاناك وجبهة التحرير الوطني الاشتراكية الحاكم في كاليدونيا الجديدة.

ودُعيت الصين وأستراليا، حليفة الولايات المتحدة، لإلقاء كلمة أمام القمة، ومن المتوقع أن يصدر الزعماء بيانا الخميس.

وقال رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا في الاجتماع أمس الأربعاء إنها أول قمة لمجموعة رأس الحربة الميلانيزية تعقد منذ خمس سنوات، وتأتي في الوقت الذي تتنافس فيه “القوى العظمى مثل الصين والولايات المتحدة على النفوذ في المحيط الهادي”.

ويدرس الزعماء مقترحا لإعلان “منطقة سلام وحياد” وإطار أمني جديد، أشار مسؤولون في السابق إلى أن ذلك يمكن أن يوفر وسيلة للصين لتعزيز علاقاتها الأمنية.

ورفض تكتل منتدى جزر المحيط الهادي الأوسع، الذي يضم 18 دولة، العام الماضي محاولة من الصين للتوقيع على اتفاق أمني وتجاري يضم عشر دول.

ولدى بابوا غينيا الجديدة اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، بينما وقعت جزر سليمان العام الماضي اتفاقية أمنية مع الصين. وتعرض رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكاو لانتقادات سياسية لاذعة بعد توقيع اتفاق أمني مع أستراليا، أكبر مانح للمساعدات في المنطقة.

ونقل متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة عن المبعوث الأسترالي الخاص لمنطقة المحيط الهادي إوين ماكدونالد قوله إن أستراليا تريد شراكة أوثق مع مجموعة رأس الحربة الميلانيزية تشمل “زيادة المشاركة في قضايا تغير المناخ والأمن والنمو الاقتصادي والتنمية والثقافة والرياضة”.

وقال سفير الصين لدى فانواتو لي مينغ قانغ خلال الاجتماع إن المجموعة “لعبت دورا مهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين”.

وعبر عن رغبة الصين أيضا في توطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة وتغير المناخ، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية.

وتشكلت مجموعة رأس الحربة الميلانيزية قبل 40 عاما للضغط من أجل استقلال المجموعات الميلانيزية الأصلية، ومولت الصين مقرها الجديد في فانواتو.