الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أستراليا والصين تتعهدان بمزيد من الدعم لجزر المحيط الهادي

منذ 36 دقيقة
جزر المحيط الهادي

جزر المحيط الهادي

A A A
طباعة المقال

تعهدت أستراليا والصين بتقديم المزيد من الدعم لجزر المحيط الهادي في معركتها ضد تغير المناخ، في الوقت الذي يناقش فيه زعماء أربع دول إعلان المنطقة الاستراتيجية “محايدة” في ظل تنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ.

وهيمنت قضايا تغير المناخ والأمن والتجارة على اليوم الافتتاحي لاجتماع قمة زعماء بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفانواتو وفيجي وتحالف الكاناك وجبهة التحرير الوطني الاشتراكية الحاكم في كاليدونيا الجديدة.

ودُعيت الصين وأستراليا، حليفة الولايات المتحدة، لإلقاء كلمة أمام القمة، ومن المتوقع أن يصدر الزعماء بيانا الخميس.

وقال رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا في الاجتماع أمس الأربعاء إنها أول قمة لمجموعة رأس الحربة الميلانيزية تعقد منذ خمس سنوات، وتأتي في الوقت الذي تتنافس فيه “القوى العظمى مثل الصين والولايات المتحدة على النفوذ في المحيط الهادي”.

ويدرس الزعماء مقترحا لإعلان “منطقة سلام وحياد” وإطار أمني جديد، أشار مسؤولون في السابق إلى أن ذلك يمكن أن يوفر وسيلة للصين لتعزيز علاقاتها الأمنية.

ورفض تكتل منتدى جزر المحيط الهادي الأوسع، الذي يضم 18 دولة، العام الماضي محاولة من الصين للتوقيع على اتفاق أمني وتجاري يضم عشر دول.

ولدى بابوا غينيا الجديدة اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، بينما وقعت جزر سليمان العام الماضي اتفاقية أمنية مع الصين. وتعرض رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكاو لانتقادات سياسية لاذعة بعد توقيع اتفاق أمني مع أستراليا، أكبر مانح للمساعدات في المنطقة.

ونقل متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة عن المبعوث الأسترالي الخاص لمنطقة المحيط الهادي إوين ماكدونالد قوله إن أستراليا تريد شراكة أوثق مع مجموعة رأس الحربة الميلانيزية تشمل “زيادة المشاركة في قضايا تغير المناخ والأمن والنمو الاقتصادي والتنمية والثقافة والرياضة”.

وقال سفير الصين لدى فانواتو لي مينغ قانغ خلال الاجتماع إن المجموعة “لعبت دورا مهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين”.

وعبر عن رغبة الصين أيضا في توطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة وتغير المناخ، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية.

وتشكلت مجموعة رأس الحربة الميلانيزية قبل 40 عاما للضغط من أجل استقلال المجموعات الميلانيزية الأصلية، ومولت الصين مقرها الجديد في فانواتو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
بعد مقتل قائدها.. ما هو مصير فاغنر ؟!
الرئيس فلاديمير بوتين
يوم درامي.. أين كان بوتين لحظة مقتل قائد فاغنر؟
محطة فوكوشيما النووية
الصين تندد بخطوة اليابان تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
وديع الشيخ
صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون