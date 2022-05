أسرار الوحدة 840 بفيلق القدس.. ولماذا لا تعترف إيران بوجودها؟!

كشفت عملية اغتيال عقيد في الحرس الثوري وسط طهران، تفاصيل وحدة سرية في الحرس لها نشاطات مشبوهة خارج إيران.

وبعد أن كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تقف وراء عملية اغتيال عقيد بارز بالحرس الثوري، ورد في تقرير الصحيفة اسم وحدة سرية تابعة لفيلق القدس تعرف بـ “وحدة 840”.

وكانت الصحيفة ذكرت نقلا عن مسؤول استخباراتي لم تكشف عن هويته، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن عملية اغتيال العقيد الإيراني، حسن صياد خدائي، كانت بمثابة تحذير لطهران بوقف عمليات الوحدة السرية التابعة لفيلق القدس تعرف باسم “وحدة 840”.

وفيلق القدس المنبثق من الحرس الثوري الإيراني تقع ضمن اختصاصه العمليات خارج حدود البلاد. وسبق للولايات المتحدة أن نفذت غارة جوية أودت بحياة قائد الفيلق القوي، قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي وذلك في يناير من عام 2020.

ولا تعترف إيران بوجود وحدة تابعة لفيلق القدس المنبثق عن الحرس الثوري تعرف بهذا الاسم، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”. كما لم تستعرض وسائل الإعلام الإيرانية اسم هذه الوحدة أبدا.

لكن الصحيفة الأميركية تقول نقلا عن الحكومة الإسرائيلية ومسؤولي الجيش والمخابرات، إن الوحدة السرية التابعة لفيلق القدس، مكلفة بعمليات اختطاف واغتيال للأجانب في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المدنيين والمسؤولين الإسرائيليين.

والمعلومات عن وجود وحدة تعرف باسم 840 تابعة للحرس الثوري الإيراني تعد شحيحة للغاية، لكن سبق للجيش الإسرائيلي التحدث بشكل صريح عنها للمرة الأولى في نوفمبر من عام 2020 وربطها بـ “عمليات إرهابية” على الحدود مع سوريا.

وأكدت مخابرات الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، أن وحدة 840 كانت مسؤولة عن هجمات العبوات الناسفة على الحدود بين إسرائيل وسوريا في نوفمبر وأغسطس من العام ذاته وذلك خلال تغريدة شهيرة تعرف بـ “إيران.. نحن نراقبكم”.

Iran, we're watching you.

IDF intel can confirm that the Iranian Quds Force Unit 840, which is part of Iran's global network of terror, was responsible for the IED attacks on the Israel-Syria border this week & in August 2020.

We will not allow Iran to entrench itself in Syria.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2020