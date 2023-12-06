الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسرار عسكرية لكوريا الجنوبية وبيانات عن أسلحة ليزر في قبضة متسللين من كوريا الشمالية!

منذ 26 دقيقة
هاكرز

هاكرز

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول في شرطة مدينة سول (الأربعاء 6-12-2023) إن الشرطة الكورية الجنوبية تحقق فيما إذا كانت مجموعة المتسللين الإلكترونيين من كوريا الشمالية والمتهمة بسرقة بيانات من 14 جهة، حصلت على معلومات عن تكنولوجيا دفاعية من بينها ليزر مضاد للطائرات.

وقال جيونج جين هو، الذي يرأس فريقا في جهاز شرطة العاصمة سول يحقق في القضية، لرويترز إن التحقيق يجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ويهدف إلى تحديد مدى أهمية البيانات التي حصلت عليها مجموعة المتسللين المعروفة باسم أندارييل.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019 أندارييل على أنها مجموعة قرصنة ممّولة من كوريا الشمالية ومتخصصة في تنفيذ عمليات تسلل إلكتروني خبيثة تستهدف الشركات الأجنبية والوكالات الحكومية وقطاع الدفاع.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع أن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات تضمنت أسرارا عسكرية مهمة لكوريا الجنوبية.

وقال بيان سابق للشرطة إن الجهات المستهدفة تضمنت شركات دفاعية ومعاهد أبحاث وشركات أدوية كورية جنوبية وأضاف أن المتسللين سرقوا نحو 250 ملفا أو 1.2 تيرابايت من المعلومات والبيانات.

وتُحمل كوريا الجنوبية متسللي كوريا الشمالية مسؤولية ارتكاب هجمات إلكترونية أسفرت عن سرقة ملايين الدولارات على الرغم من أن بيونجيانج نفت سابقا تورطها في جرائم الإنترنت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غزة تحت النار
أردوغان يتوعد إسرائيل إذا تجرأت على اغتيال أعضاء حماس بتركيا
علما روسيا وبريطانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف سلسلة الإمداد العسكرية الروسية
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
غزة تحت النار
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من خطر ارتكاب جرائم وحشية في غزة

الأكثر قراءة

متجر لبيع اللحوم
تحذير للبنانيين.. صحتكم في خطر مع وجود هذه اللحوم!
رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
غزة تحت النار
آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
من أحد الأنفاق في غزة
غزة تحت النار
خطة إسرائيلية لمواجهة شبح الأنفاق في غزة.. هل تلجأ إلى البحر؟