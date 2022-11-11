أسرع انتشاراً.. موجة كوفيد شتوية جديدة تهدد ألمانيا

قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ (الجمعة 11-11-2022) إن ألمانيا تتجه نحو تسجيل زيادة في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 هذا الشتاء، وانتقد خطط أربع ولايات لتخفيف قواعد العزل للمصابين.

وأضاف الوزير الذي عبر عن خوفه من زيادة الإصابات “عندها سيكون لدينا موجة أقوى مما نخشاه بالفعل ونحن نقترب من مواجهة سلالة أسرع انتشارا”.

وذكر لوترباخ على هامش جلسة برلمانية أن الإدارات الإقليمية في بافاريا وبادن فورتمبيرج وهيسه وشليسفيج هولشتاين لم تحصل على موافقة الحكومة الاتحادية.

وأعلنت تلك الولايات، التي يقطنها حوالي 40 بالمئة من سكان البلاد، في بيان مشترك في وقت سابق اليوم الجمعة أنها تخطط لإلغاء فترة الحجر الصحي المحلية البالغة خمسة أيام، مما يعني أن أولئك الذين ثبتت إصابتهم ولكنهم لا يشعرون بأعراض يمكنهم مغادرة منازلهم بشرط ارتداء الكمامة.

وستقوم بافاريا في الجنوب بتغيير قواعدها بحلول يوم الأربعاء.