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أسطول المحيط الهادئ الروسي يستعد لتدريبات بحرية كبيرة بمشاركة 40 سفينة

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2024 11:01 صباحًا
الأسطول الروسي

الأسطول الروسي

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بدأ أسطول المحيط الهادئ الروسي بنشر قواته كجزء من التدريبات التي ستجري في الفترة من 18 إلى 28 يونيو بمشاركة حوالي 40 سفينة، بحسب ما أعلنت الخدمة الصحفية للأسطول.

وجاء في البيان: “بدأت قوات أسطول المحيط الهادئ في الانتشار من قواعدها إلى مناطق محددة كجزء من التدريبات الثنائية المخطط لها والتي ستعقد في الفترة من 18 إلى 28 يونيو في مياه المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك تحت قيادة القائد العام لأسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور لينا”.

وتشارك في التدريبات حوالي 40 سفينة بالإضافة إلى سفن الدعم وحوالي 20 طائرة ومروحية من الطيران البحري، بما في ذلك القاذفات بعيدة المدى “توبوليف 142 إم 3″ و”إيل 38″ و”إيل 38 إن” و”كا 29″ و”كا 27″.

وأوضحت البحرية أن تدريبات هذا العام تتخذ شكلا ثنائيا لأول مرة، حيث يتم إجراؤها بين أسطول المحيط الهادئ وقوات شمال شرق روسيا.

وختم البيان: “في مراحل مختلفة، سيعمل البحارة على اتخاذ إجراءات مضادة للغواصات، وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن السفن في البحر، وشن ضربات صاروخية مشتركة ضد تجمعات السفن لعدو مفترض، وإجراء تدريب لصد هجمات الطائرات والقوارب المسيرة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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