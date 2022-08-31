أسعار البنزين بأمريكا تهبط إلى مستويات ما قبل غزو أوكرانيا

هبطت أسعار البنزين للجملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، الأربعاء، مما يشير إلى أن قائدي السيارات سيرون أسعارا أقل في محطات الوقود في الأسابيع المقبلة.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين إلى 2.5899 دولار للجالون وهو أدنى مستوى منذ 18 فبراير شباط قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أطلق عقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها دفعت الأسعار في مختلف أسواق الطاقة إلى أعلى مستوياتها في عدة أعوام.

وكانت تكاليف الطاقة المحرك الرئيس للتضخم حول العالم مع تسجيل أسعار البنزين للتجزئة في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق عند أكثر من خمسة دولارات للجالون في منتصف يونيو حزيران.

هبوط مخزونات النفط والبنزين

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس آب إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 214.5 مليون برميل، مجاريا توقعات المحللين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 111 ألف برميل إلى 111.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 960 ألف برميل.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار خمسة آلاف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يوميا.