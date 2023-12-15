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أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب

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تتجه أسعار الذهب الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بعدما ألقت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2050 دولارا.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم “احتمال خفض أسعار الفائدة يدفع لاتجاه صعودي للغاية بالنسبة للذهب”.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح.

وتضع الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويتجه الدولار لانخفاض أسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس 14\12\2023، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.08 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 958.87 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1096.86 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس\آذار 2022 بعدما ارتفع هذا الأسبوع حتى الآن 15.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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