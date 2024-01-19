الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء في ستة أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع لها في غضون ستة أسابيع بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2027.39 دولار للأوقية لكنه انخفض أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2029.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة لكنه ارتفع نحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 4.1730 في المئة.

ووفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لقياس احتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، تراهن الأسواق على خفض الفائدة 141 نقطة أساس هذا العام، بانخفاض من 150 نقطة في الأسبوع السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 22.79 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 في المئة إلى 912.78 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 941.49 دولار.