أسعار الذهب تتجه نحو أدنى مستوى في سبعة أشهر

عادت أسعار الذهب الأربعاء لتتجه صوب أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي بينما تراجع البلاد يوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1819 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1835.50 دولار.

وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس الثلاثاء 3\10\2023 لتلامس أدنى مستوى منذ مارس\آذار عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعوما بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس\آب.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما، مما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 21.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس\آذار في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين أيضا 0.9 بالمئة إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر\تشرين الثاني 2018.