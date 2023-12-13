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أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع

منذ 27 دقيقة
الذهب

الذهب

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تراجعت أسعار الذهب الأربعاء إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار قبيل قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات للسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الأربعاء 13\12\2023.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.07 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1990.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وستصدر لجنة السياسة النقدية المعنية بتحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الاتحادي بيانا يحدد السياسة النقدية وقرار أسعار الفائدة، يليه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة هذا الأسبوع، كما يتوقعون بنسبة 75 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في مايو\أيار، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة سي.إم.إي.

كما يترقب المتعاملون في السوق اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس 14\12\2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى واصلت الفضة الخسائر للجلسة الثامنة وانخفضت 0.6 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 926.55 دولار والبلاديوم 0.7 إلى 972.95 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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