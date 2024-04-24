أسعار الذهب تتراجع.. إليكم التفاصيل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2320.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل نيسان في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس آذار إلى أبريل نيسان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.

كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2333.80 دولار للأوقية.

وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول على الأرجح.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس آذار، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.24 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 910.15 دولار.