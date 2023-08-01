أسعار الذهب تتراجع في ظل ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.

وأغلقت أسعار الذهب في يوليو تموز على ارتفاع 2.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 24.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1278.04 دولار.