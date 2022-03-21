الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار الذهب تحلّق!

21 - مارس - 2022
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.0 بالمئة إلى دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.0 بالمئة إلى 1927.30 دولار.

وللحيلولة دون ارتفاع أسعار الذهب على نحو أكبر، قال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي)، الجمعة، إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1.75 بالمئة إلى اثنين بالمئة هذا العام.

وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم إس.بي.دي.آر جولد ترست 0.8 بالمئة إلى 1082.44 طن الجمعة وهو أعلى مستوى منذ مارس.

وصعد البلاديوم 3.4 بالمئة إلى2597 دولار للأوقية، وكان قد ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلا 3440.76 دولار في السابع من مارس مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن النفيس.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.0 بالمئة إلى 25.03 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 6.0 بالمئة إلى 1028.20 دولار.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

علما تايوان وأميركا
محادثات تجارية مرتقَبة بين أميركا وتايوان
الشرطة الاسترالية تنفذ عملية اعتقال (أرشيف)
سيدني.. اعتقال 11 شخصًا في احتجاجات على تغير المناخ
أعلام تركيا وفنلندا والسويد
زعماء الناتو يلتقون في مدريد.. سعيٌ لتليين الموقف التركي بشأن السويد وفنلندا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟