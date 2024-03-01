أسعار الذهب تحوم قرب أعلى مستوى خلال شهر

حومت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر اليوم الجمعة 1 آذار/مارس الجاري، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير شباط.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس “ساد الارتياح في الأسواق مع عدم وجود مفاجآت سيئة في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي. وابتهج تجار الذهب من حقيقة تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي”.

وأظهرت البيانات أمس الخميس ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير كانون الثاني 2.4 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير شباط 2021، بعد صعوده 2.6 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

ويركز مسؤولو البنك المركزي الأمريكي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولار. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، ولامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولار.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية.