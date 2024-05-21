أسعار الذهب تحوم قرب مستويات قياسية مع تصاعد رهانات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2428.14 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2431.80 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.25 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1045.80 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1023.25 دولار.