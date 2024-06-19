أسعار الذهب ترتفع.. إليكم التفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2328.67 دولار للأوقية (الأونصة).

بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 233.30 دولار للأوقية.

وأظهرت البيانات التي صدرت أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بالكاد في مايو أيار مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفا في الربع الثاني.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي “يبدو أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الليلة الماضية وتحركات الدولار الطفيفة بعد بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة الأمريكية يتيحان متنفسا بعض الشيء للمعدن الأصفر”.

وأضاف “بينما أشار صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى أن أسعار الفائدة قد تخفض لمرة واحدة فقط في عام 2024، فإن توقعات أسعار السوق تميل إلى مزيد من الحذر”.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينصب التركيز في السوق الآن على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة غدا الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

وتلقت أسعار الذهب دعما بعدما ارتفعت لمستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو أيار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.37 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.05 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 885.88 دولار.