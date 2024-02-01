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أسعار الذهب ترتفع بآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب الخميس وتمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس آذار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولار للأوقية (الأونصة) ولامس المعدن أمس الأربعاء 31\1\2024 أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولار قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1 بالمئة.

فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولار.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد خفضها في الربيع. كما أسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 3.9426 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.97 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.95 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 980.34 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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