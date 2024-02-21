أسعار الذهب ترتفع بفضل تراجع الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، بفضل تراجع الدولار والإقبال على شراء المعدن كملاذ آمن، وذلك قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.4 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت أسعاره لتقترب من أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2039.1 دولار للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من الخارج.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز “انخفض مؤشر الدولار قليلا لذا فهو يدعم أسعار الذهب ونشهد بعض عمليات الشراء للملاذ الآمن أيضا بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط”.

ويصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يناير كانون الثاني بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش وقد يحمل مزيدا من المؤشرات حول موعد خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته رويترز، رجحت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد المشاركين في الاستطلاع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو حزيران. ومع ذلك، يكمن الخطر الأكبر في أن يحدث الخفض الأول لسعر الفائدة في وقت لاحق عما كان متوقعا.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وعلى الرغم من التقدم “الملحوظ” في كبح التضخم في الولايات المتحدة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به” لضمان استقرار الأسعار. كما حذر مسؤول آخر في الاحتياطي الاتحادي من تأجيل خفض أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 903.58 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7بالمئة إلى 981.82 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.14دولار للأوقية.