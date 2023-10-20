أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى جراء الصراع في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر الجمعة وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقترب من نهايتها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو\تموز.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1990.50 دولار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة أمس الخميس 19\10\2023 أنهم سيرون قريبا الجيب الفلسطيني “من الداخل”، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على حماس قد يكون وشيكا.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال “هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد… لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.01 دولار للأوقية لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1116.82 دولار.