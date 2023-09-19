أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين الثلاثاء مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في ستة أشهر قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم، ومع ترقب الأسواق لمجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية من البنك المركزي الأمريكي.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1933.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر\أيلول، وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1955 دولارا للأوقية.

وقال إدوارد جاردنر الخبير الاقتصادي في مجال السلع الأولية بكابيتال إيكونومكس “أي توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه سيرفع أسعار الفائدة بأكثر مما راهن عليه المستثمرون من قبل يمكن أن يكون لها تأثير في دفع أسعار الذهب للانخفاض”.

ومهدت سرعة النمو وتراجع التضخم ومتانة سوق العمل الطريق لتوقعات محدثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ستعكس على الأرجح إيمانهم المتزايد باحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد مع إبقاء رفع آخر محتمل لأسعار الفائدة مطروحا على الطاولة.

وحوم الدولار دون أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين من الخارج مع ترقب قرارات بنك إنجلترا وبنك اليابان بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكوربيون مينيرالز “من المرجح أن يسلط خطاب (جيروم) باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على أن مخاطر التضخم لم تنته لكنهم في وضع الانتظار والترقب بالنسبة للتضخم”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.31 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.97 دولار. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1248.60 دولار.