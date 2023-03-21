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أسعار الذهب ترتفع مع التركيز على اجتماع الاحتياطي الاتحادي

منذ ساعتين
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط تزايد التوقعات بأن يبطئ وتيرة تشديد سياسته النقدية في ضوء اضطراب القطاع المصرفي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1982.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1984.30 دولار.

وتشير أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 26.9 بالمئة أن الاحتياطي الاتحادي سيتمسك بموقفه في نهاية اجتماعه المقرر يومي 21 و22 مارس آذار ويرفع الفائدة 50 نقطة أساس فيما تتوقع بنسبة 73.1 بالمئة أنه سيرفعها 25 نقطة أساس.

يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين المالي كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية إذ أنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

ووسط معاملات متقلبة أمس الاثنين، انخفضت أسعار الذهب واحدا بالمئة في البداية لكنها عكست مسارها لتقفز إلى أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2022 إلى 2009.59 دولار بعدما استوعب المستثمرون تأثير الإجراءات التي اتخذتها عدة بنوك مركزية لاحتواء أزمة مصرفية وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

ووافق بنك (يو.بي.إس) على شراء منافسه كريدي سويس يوم الأحد مقابل 3.23 مليار دولار في صفقة اندماج صاغتها السلطات السويسرية مما أدى إلى بيع أسهم البنوك.

وقال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة “على الرغم من أن الجهات التنظيمية المصرفية هرعت لتعزيز ثقة السوق، فإن الخلفية الكلية الضبابية لا تزال تغري بشراء (الذهب)”.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 986.53 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1417.54 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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