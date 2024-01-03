أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار قبل‭ ‬محضر اجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار والترقب الذي يخيم على الأسواق في انتظار صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وتقرير وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة، وهي البيانات التي تعتمد عليها الأسواق لرسم صورة أكثر وضوحا بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2061.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش.

وقال تيم ووتر، كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد إن “الذهب في حالة استقرار حاليا، ويعتمد على المكاسب التي حققها العام الماضي، ولكن من المرجح أن يحقق مكاسب جديدة في حال استمرت التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في العام الجديد”.

وضاعف المتداولون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024، بفضل تباطؤ التضخم والميل إلى التيسير الذي أظهره المركزي الأمريكي في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر كانون الأول.

وارتفع الذهب 13 بالمئة في 2023، وسجل أول مكسب سنوي منذ 2020. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وتتطلع الأسواق حاليا إلى تفاصيل محضر اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، والمقرر صدوره بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. وينتظر المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، تشمل تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 982.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1095.21 دولار.