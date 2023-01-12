الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023 |
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أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

منذ 4 دقائق
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بانخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1883 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1886.30 دولار للأوقية.

ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي “أسعار الذهب تتلقى دعما كبيرا من تراجع الدولار. ولكن من الناحية الفنية، تشهد السبائك بعض المقاومة حول مستويات 1880 دولارا، ولذلك فإنها حبيسة نطاق ضيق منذ عدة أيام”.

ويظل تركيز المستثمرين منصبا على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 23.61 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1068.81 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1786.85 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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