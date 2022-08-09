أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تقدم مزيدا من الوضوح بخصوص مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1794.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.32 بالمئة إلى 1811 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.13 بالمئة. ويجعل انخفاض العملة الخضراء الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز الذي يصدر غدا الأربعاء 10 أغسطس، ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض التضخم إلى 8.7 بالمئة من 9.1 بالمئة في يونيو حزيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.77 بالمئة إلى 20.49 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 932 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.12 بالمئة إلى 2233.60 دولار للأوقية.