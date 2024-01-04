أسعار الذهب ترتفع مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين مزيدًا من بيانات الوظائف الأميركية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأميركية حدّ من صعود المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 04:34 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2043.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر/ كانون الأول، أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، إنّ المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، كان تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول، أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضًا إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا.

وتراجع مؤشر الدولار لكنّه ظل قريبًا من ذروة ثلاثة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.9330 بالمئة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية غدًا الجمعة سعيًا لوضوح أكبر بشأن المجال المتاح أمام البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.59 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1066.93 دولار.