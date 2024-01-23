أسعار الذهب ترتفع مع ترقّب إشارات على خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، لاستيضاح الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2025.09 دولار للأونصة بحلول الساعة (19:00 بتوقيت غرينتش).

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2025.8 دولار عند التسوية.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها غدًا الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأميركي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني.

وقال مسؤولون بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي، إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 22.35 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.41 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 944.42 دولار.