أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي

ارتفعت أسعار الذهب دالجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل\نيسان بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2356.90 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس 9\5\2024 أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “استعاد الذهب سحره هذا الأسبوع بفضل بعض البيانات الأمريكية الكلية الضعيفة. وكانت أرقام طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى أسوأ من المتوقع، والتي تأتي في أعقاب أرقام الوظائف غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي”.

ويتوقع المتعاملون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي في سبتمبر\أيلول. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وأضاف ووترر أن تقارير التضخم لديها القدرة على تغيير الوضع “فيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع لخفض أسعار الفائدة”، وإذا تبين أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، فقد يستفيد الذهب.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس الخميس 9\5\2024 أن هناك قدرا كبيرا من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة.

على صعيد آخر، قال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت متأخر من مساء أمس الخميس 9\5\2024 إن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة والرامية لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت، وإن إسرائيل ستمضي قدما في عملية رفح.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.38 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل نيسان أيضا.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 983.78 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 971.50 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.